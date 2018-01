Basta a bola aparecer entre Lima e o goleiro para que a missão seja cumprida. Assim foram em duas ocasiões no clássico diante do Tubarão. O camisa 9 não perdoou na cobrança de penalidade máxima ou quando a redonda se apresentou no segundo pau. Balançou a rede duas vezes, saltou na artilharia do Campeonato Catarinense 2018 e mandou o recado dentro de campo.

— Tenho certeza que tenho gás – garante o jogador de 35 temporadas da vida.

A contratação do Hercílio Luz para o retorno ao Estadual, após 22 anos de ausência na elite, gerou desconfiança. Afinal, Lima passou 2017 no futebol amador. Segundo o próprio centroavante, uma pendência o impedia de atuar profissionalmente, sem querer detalhar o assunto. A descrença se dissolveu com os dois gols da última quarta-feira.

Com estes, chega aos 55 na história do Campeonato Catarinense. Os outros 53 foram anotados ao longo dos cinco anos em que defendeu o Joinville, clube em que é o maior goleador e foi o artilheiro do Estadual de 2011, com 17 redes balançadas. Mesmo com a habilidade de fazer gol confirmada e calibrada, a chuteira de ouro do torneio deste ano não é prioridade. Sua alvo é o coletivo.

— Eu não tenho meta, o objetivo, quando nos reunimos, é manter o clube na primeira divisão — conta Limatador, para a torcida do JEC, e Limeiro, para os hercilistas, na brincadeira com o nome do peruano Paolo Guerrero, aprovada pelo centroavante.

Lenha para queimar

Aos 35 e vindo de um período significativo de fora do profissional, Lima veste a camisa do Hercílio Luz também para mostrar ao mundo do futebol que ainda tem condições de estar nele agora e nos próximos anos. Para o centroavante, o clube tubaronense marca a retomada, os gols e as partidas pela equipe são os cartões de visitas para voltar a jogar competições nacionais.

- Creio que eu ainda tenha mais uns dois anos em nível bom, e possa jogar novamente uma Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro. Para parar quando estiver com uns 38, acho que tenho condições. Mas, assim como outros jogadores do clube, nosso pensamento é fazer uma grande competição para no segundo semestre buscar um time novo — revela.

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018