O argentino Juan Martín del Potro, segundo cabeça de chave, e o espanhol Roberto Bautista (N.5) disputarão a final do torneio de Auckland, depois de terem derrotado nas seminais o também espanhol David Ferrer e o holandês Robin Haase, respectivamente.

Del Potro, número 12 do ranking, venceu Ferrer, quatro vezes ganhador do torneioi, em dois sets, 6-4, 6-4. Bautista, 21º no ranking ATP, teve uma partida mais acirrada, mas venceu por 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

* AFP