O Atlético de Madri (2º) superou o Getafe (9º) por 2 a 0, neste sábado, pela abertura da 18ª rodada da Liga espanhola, e diminuiu para seis pontos a diferença para o líder Barcelona.

O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa marcou seu primeiro gol no Campeonato Espanhol, depois de seu retorno ao clube colchonero. O atacante não podia jogar até o início de janeiro, por conta da proibição do time em fazer contratações.

Por outro lado, o jogador foi expulso ao comemorar seu gol depois de levar o segundo cartão amarelo ao abraçar a torcida do time, aos 23 minutos do segundo tempo. Antes, o argentino Ángel Correa abriu o placar aos 18 da primeira etapa.

O Atlético consolidou a vice-liderança, diminuindo a diferença para o Barcelona para seis pontos. Também neste sábado, o Valencia (3º) venceu o Girona (11º) por 2 a 1 e também manteve a perseguição a oito pontos do líder.

Os catalães abriram o placar com Portu, aos 8 minutos do primeiro tempo, mas o Valencia virou com Jonas Ramalho ainda antes do intervalo, aos 26. Na segunda etapa, Dani Parejo virou, aos 3 minutos e garantiu a vitória.

Ainda neste sábado, o Betis (8º) venceu o clássico andaluz na casa do Sevilla (5º) por 5 a 3, manchando a estreia do novo treinador Vicenzo Montella. Em outro jogo do dia, o Eibar (7º) afundou ainda mais o Las Palmas (20º) ao superar os canários fora de casa por 2 a 1.

No domingo, o Barcelona recebe o Levante (16º) e o Real Madrid (4º) viaja para encarar o Celta de Vigo (11º).

-- Resultados e programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

Atlético de Madri - Getafe 2 - 0

Valencia - Girona 2 - 1

Las Palmas - Eibar 1 - 2

Sevilla - Betis 3 - 5

- Domingo:

(09h00) Leganés - Real Sociedad

(13h15) Barcelona - Levante

(15h30) Villarreal - Deportivo La Coruña

Athletic Bilbao - Alavés

(17h45) Celta Vigo - Real Madrid

- Segunda-feira:

(18h00) Málaga - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 45 17 14 3 0 45 7 38

2. Atlético de Madri 39 18 11 6 1 27 8 19

3. Valencia 37 18 11 4 3 38 18 20

4. Real Madrid 31 16 9 4 3 30 14 16

5. Sevilla 29 18 9 2 7 23 27 -4

6. Villarreal 27 17 8 3 6 24 20 4

7. Eibar 27 18 8 3 7 24 30 -6

8. Betis 24 18 7 3 8 30 34 -4

9. Getafe 23 18 6 5 7 22 18 4

10. Real Sociedad 23 17 6 5 6 31 29 2

11. Girona 23 18 6 5 7 22 28 -6

12. Celta Vigo 21 17 6 3 8 30 25 5

13. Athletic Bilbao 21 17 5 6 6 18 19 -1

14. Leganés 21 16 6 3 7 12 14 -2

15. Espanyol 20 17 5 5 7 14 21 -7

16. Levante 18 17 3 9 5 15 22 -7

17. Alavés 15 17 5 0 12 13 25 -12

18. Deportivo La Coruña 15 17 4 3 10 19 34 -15

19. Málaga 11 17 3 2 12 13 31 -18

20. Las Palmas 11 18 3 2 13 14 40 -26

* AFP