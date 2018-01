Após seis meses sem jogar, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa fez a sua reestreia no Atlético de Madrid com direito a gol, nesta quarta-feira na vitória por 4 a 0 sobre o Lleida, da 3ª divisão, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Diego Costa, 28 anos, que defendeu o Atlético entre 2010 e 2014 e foi recomprado junto ao Chelsea por cerca de 55 milhões de euros em setembro do ano passado, entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo e não demorou para deixar sua marca, desviando para as redes um cruzamento de Juanfran cinco minutos depois.

O gol de Diego Costa foi o terceiro na partida para o Atlético, que havia aberto o placar com Diego Godin (33 min) e ampliado com Fernando Torres (37). Nos acréscimos, Antoine Griezmann fechou a conta marcando o quarto gol.

Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

. Quarta-feira

Lleida Esportiu (D3) 0 - 4 Atlético de Madrid

Formentera (D3) 1 - 3 Alavés

Las Palmas 1 - 1 Valencia

Cadix (D2) 0 - 2 Sevilla

. Quinta-feira

(16h00) Celta Vigo - Barcelona

Leganés - Villarreal

(19h00) Numancia (D2) - Real Madrid

Espanyol - Levante

* AFP