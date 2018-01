O sérvio Novak Djokovic, hexacampeão do torneio, foi surpreendido e eliminado nas oitava de final do Aberto da Austrália pelo sul-coreano Chung Hyeon em três sets, 7-6 (7/4), 7-5, 7-6 (7/3), nesta segunda-feira em Melbourne.

O ex-número 1 do mundo, que hoje aparece na 14ª colocação do ranking ATP, realizava no Aberto australiano sua volta às quadras, após seis meses longe do tênis devido a uma lesão no cotovelo. Chung, 21 anos e 58º do mundo, é uma das maiores promessas do circuito.

"É um sonho que virou realidade", declarou o jovem sul-coreano após a partida. "No tie-break do terceiro set, eu pensei que, de qualquer maneira, teria mais dois sets para ganhar depois. Poderia jogar mais duas horas. Eu sou mais novo que Novak!", analisou Chung na entrevista pós-jogo na Rod Laver Arena, admitindo que tem em Djokovic seu maior ídolo no esporte.

Chung é o primeiro sul-coreano a alcançar às quartas de final de um Grand Slam.

Djokovic, 30 anos, foi dominado do fundo da quadra (39 winners para o coreano, 24 para o sérvio) por um adversário muito ágil e dono de um poder de reação defensivo impressionante. Não parece haver bola perdida para Chung.

Mesmo alertando antes do torneio que não estava "100%", a derrota é uma grande decepção para Djokovic, que almejava sair do Aberto da Austrália como integrante do Top 10 da ATP, o que não será possível para o atual número 14 do mundo.

Chung, que se destaca em quadra pela qualidade de seu jogo, mas também por usar grandes óculos brancos, foi campeão do Next Gen ATP Finals, competição promovida pelo circuito no fim da temporada passada para as maiores promessas do tênis. No torneio, o sul-coreano dominou revelações como o canadense Denis Shapovalov e os russos Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

Nas quartas de final, Chung enfrentará outra surpresa desta edição do Aberto da Austrália, o americano Tennys Sandgren, número 97 do mundo, algoz do austríaco Dominic Thiem, quinto cabeça de chave.

Enquanto Djoko e Thiem, dois favoritos ao títulos, foram eliminados, o atual campeão Roger Federer eliminou o húngaro Marton Fucsovics, um de seus parceiros de treino, em três sets, 6-4, 7-6 (7/3), 6-2, e avançar às quartas.

Por uma vaga nas semis, Federer, de 36 anos, enfrentará um velho conhecido, o tcheco Tomas Berdych (20º).

Fucsovics, número 80 do mundo, nunca havia superado a primeira rodada de um Grand Slam, mas dificultou o quanto pôde a vida do lendário suíço.

Federer só conseguiu quebrar o saque do jovem húngaro uma vez nos dois primeiros sets. Ao mesmo tempo, nunca correu perigo, já que Fucsovics não teve um break point sequer durante toda a partida.

"Ele jogou muito bem. A quadra estava muito rápida, ele jogou um tênis muito limpo, era bonito de ver. Tive dificuldades nos dois primeiros sets", declarou o suíço, que jogou pela primeira vez na rodada diurna, mas deu sorte de escapar da onda de calor que assolou Melbourne na semana anterior.

- Melo avança nas duplas -

No quadro feminino, a romena Simona Halep (Nº1) dominou a japonesa Naomi Osaka (Nº72) por 6-3 e 6-2 e avançou para as quartas de final. A líder do ranking vai enfrentar a tcheca Karolina Pliskova (Nº6), que superou a compatriota Barbora Strycova (Nº24) por 6-7 (5/7), 6-3 e 6-2.

Campeã do torneio em 2016, a alemã Angelique Kerber (Nº21) superou a taiwanesa Su-Wi Hsieh por 4-6, 7-5 e 6-2. A adversária na próxima fase vai ser a americana Madison (N.17), que venceu a francesa Caroline Garcia (N.8), parciais 6-3 e 6-2.

Nas duplas masculinas, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lucasz Kubot venceram de virada por 2 a 1, parciais 3/6, 7/6 e 6/4, o americano Rajeev Ram e o indiano Divij Sharan. A dupla número 1 do mundo enfrenta o japonês Ben McLachlan e o alemão Jan-Lennard Struff nas quartas de final.

Na duplas mistas, o brasileiro Bruno Soares e a russa Ekaterina Makarova venceram a dupla australiana Samantha Stosur e Sam Groth, parciais 6/7, 6/3 e 11/9.

- Resultados do Aberto da Austrália:

Simples masculino (Oitavas de final):

Tennys Sandgren (EUA) x Dominic Thiem (AUT/N.5) 6-2, 4-6, 7-6 (7/4), 6-7 (7/9), 6-3

Hyeon Chung (COR) x Novak Djokovic (SRV/N.14) 7-6 (7/4), 7-5, 7-6 (7/3)

Tomas Berdych (RTC/N.19) x Fabio Fognini (ITA/N.25) 6-1, 6-4, 6-4

Roger Federer (SUI/N.2) x Marton Fucsovics (HUN) 6-4, 7-6 (7/3), 6-2

Simples feminino (Oitavas de final):

Simona Halep (ROM/N.1) x Naomi Osaka (JPN) 6-3, 6-2

Angelique Kerber (ALE/N.21) x Su-Wei Hsieh (TPE) 4-6, 7-5, 6-2

Madison Keys (EUA/N.17) x Caroline Garcia (FRA/N.8) 6-3, 6-2

Karolína Plísková (CZE/N.6) x Barbora Strýcová (CZE/N.20) 6-7 (5/7), 6-3, 6-2

* AFP