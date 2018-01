A Juventus diminuiu para um ponto a diferença para a líder Napoli, nesta segunda-feira, depois de vencer a Genoa por 1 a 0 graças ao gol do brasileiro Douglas Costas, pelo fechamento da 21ª rodada da Serie A.

Os comandados de Massimiliano Allegri conseguiram os três pontos por conta do gol solitário do atacante, que empurrou para as redes aos 16 minutos do primeiro tempo após passe do croata Mario Mandzukic.

A Velha Senhora não manteve o ritmo, demonstrando visível cansaço. Do outro lado, os visitantes não ameaçaram e se mantiveram na 15ª colocação.

A Napoli, que no domingo venceu na visita a Atalanta, lidera o campeonato italiano com 54 pontos. Os dois primeiros colocados abriram vantagem para os perseguidores, já que Lazio e Inter de Milão completam as vagas das Ligas dos Campeões com 43 unidades. A Roma (5º) tem 40 pontos e um jogo a menos.

-- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Italiano:

- Domingo:

Atalanta - Napoli 0 - 1

Bologna - Benevento 3 - 0

Sampdoria - Fiorentina 3 - 1

Lazio - Chievo 5 - 1

Hellas Verona - Crotone 0 - 3

Sassuolo - Torino 1 - 1

Udinese - SPAL 1 - 1

Cagliari - Milan 1 - 2

Inter - Roma 1 - 1

- Segunda-feira:

Juventus - Genoa 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 54 21 17 3 1 45 13 32

2. Juventus 53 21 17 2 2 50 15 35

3. Lazio 43 20 13 4 3 53 25 28

4. Inter 43 21 12 7 2 36 16 20

5. Roma 40 20 12 4 4 31 15 16

6. Sampdoria 33 20 10 3 7 39 30 9

7. Milan 31 21 9 4 8 27 28 -1

8. Atalanta 30 21 8 6 7 31 27 4

9. Udinese 29 20 9 2 9 34 28 6

10. Torino 29 21 6 11 4 29 28 1

11. Fiorentina 28 21 7 7 7 30 24 6

12. Bologna 27 21 8 3 10 26 30 -4

13. Chievo 22 21 5 7 9 21 37 -16

14. Sassuolo 22 21 6 4 11 14 31 -17

15. Genoa 21 21 5 6 10 16 23 -7

16. Cagliari 20 21 6 2 13 19 33 -14

17. Crotone 18 21 5 3 13 16 38 -22

18. SPAL 16 21 3 7 11 22 39 -17

19. Hellas Verona 13 21 3 4 14 18 44 -26

20. Benevento 7 21 2 1 18 13 46 -33

* AFP