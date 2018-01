O egípcio Mohamed Salah venceu nesta quinta-feira o prêmio Bola de Ouro africano 2017, recompensa para o melhor jogador do continente no ano passado, superando os outros dois finalistas, o senegalês Sadio Mané, segundo colocado, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, terceiro.

Salah, 25 anos, brilhou tanto no cenário africano como europeu: nas competições por clubes, o atacante se destacou na Roma e, em seguida, no Liverpool, clube que defende na atual temporada e com o qual é o vice-artilheiro do Campeonato Inglês.

Com a seleção egípcia, chegou à final da Copa Africana de Nações (CAN), em fevereiro, e ajudou seu país a garantir a classificação para a Copa do Mundo da Rússia-2018 pela primeira vez em 28 anos.

* AFP