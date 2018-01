O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, quer escutar as explicações de Javier Pastore e Edinson Cavani, que ainda não se reapresentaram após as festas de fim de ano, explicou o espanhol nesta sexta-feira.

"Ambos estão atrasados para voltar e começar o treinamento com o grupo. Escutarei suas explicações quando voltarem", informou o treinador basco em coletiva de imprensa.

"É melhor que os jogadores comecem o treinamento com o grupo, mas vamos escutar as explicações que derem ao clube e a mim", declarou Emery.

Perguntado sobre a data que os dois retornariam, indicou: "não sei. Talvez Cavani chegue hoje, mas não é garantido"

Segundo a RMC, Cavani voltou às instalações do PSG na tarde desta sexta-feira. O entorno do jogador alegou um problema familiar para explicar o atraso do centro-avante. A situação de Pastore é menos clara, mas ambos jogadores serão punidos, segundo esta emissora de rádio.

O PSG voltou aos treinos na quarta-feira com os brasileiros Neymar e Daniel Alves, mas sem o uruguaio Cavani nem o argentino Pastore.

"A princípio, a volta estava prevista para o dia 2 de janeiro. Mas os sul-americanos seriam obrigados a sair de Argentina, Brasil e Uruguai no dia 1 de janeiro. Pediram para ficar o dia 1 lá e voltar no dia 2", explicou Emery na quarta-feira, em entrevista à AFP.

No domingo, o PSG enfrenta o Rennes na Copa da França.

