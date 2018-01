Os espanhóis Roberto Bautista e David Ferrer, quinto e sétimo cabeças de chave, respectivamente, se classificaram nesta quinta-feira junto ao holandês Robin Haase para as semifinais do torneio de tênis de Auckland. O argentino Juan Martín del Potro também se classificou para as semifinais.

- simples masculina - quartas de final:

Juan Martín del Potro (ARG N.2) x Karen Khachanov (RUS) 7-6 (7/4), 6-3

Robin Haase (HOL) x Peter Gojowczyk (ALE) 6-4, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.5) x Jirí Veselý (RTC) 7-6 (7/1), 6-2

David Ferrer (ESP/N.7) x Hyeon Chung (COR) 6-3, 6-2

