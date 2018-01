Roger Federer gostaria que os tenistas fossem "mais descontraídos" diante da imprensa e que não se comportassem "como robôs", em declarações nesta terça-feira após a vitória na estreia no Aberto da Austrália.

"Eu acho que eles têm medo de vocês (jornalistas), porque acreditam que foram mal interpretados no passado. O poder do microfone é algo estranho. Alguns têm dificuldades com ele", declarou o suíço em Melbourne, após a vitória sobre o esloveno Aljaz Bedene.

"Eu gostaria que mais jogadores fossem eles mesmo diante da imprensa, mais descontraídos, que não se preocupassem em cometer erros. Eu acho que alguns jogadores parecem robôs. Eu gostaria que eles relaxassem. É o que eu tento que fazer. Não é sempre fácil, mas eu faço um esforço. Acontece comigo de falar demais, mas tento ser honesto. Na maior parte do tempo foi bom para mim", concluiu o 19 vezes campeão de Grand Slams.

* AFP