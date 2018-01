O futebol de Santa Catarina pode conhecer neste final de semana os primeiros classificados à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Figueirense, Avaí e Joinville venceram os jogos de estreia e se garantem na sequência do torneio de base com mais um triunfo. Já Criciúma, Tubarão e Chapecoense buscam a primeira vitória para seguirem vivos na disputa.

Comandado por Élio Sizenando, o Figueira volta a campo neste sábado, às 16h, contra o América-PE, no estádio Antônio Pereira Braga, em José Bonifácio, pelo grupo 3. O Alvinegro bateu o Mirassol, por 3 a 0, na primeira rodada do torneio e lidera a chave ao lado do time pernambucano, que fez 3 a 2 no José Bonifácio. A vantagem está no saldo de gols: 3 a 1.

– A presença da torcida empolga os meninos. E aqui tem sido assim. Espero que façamos mais um bom jogo, pois se vencermos estaremos classificados e, assim, pensaremos na segunda fase – falou o treinador do Figueirense.

O Avaí conseguiu a vitória sobre o Red Bull Brasil, por 1 a 0, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo e isso motivou o elenco azurra para o jogo de domingo, às 16h, contra o São José-RS, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pelo grupo 20. Os times somam três pontos e possuem saldo positivo de um gol. O Leão da Ilha se garante na segunda fase se vencer.

Quem também necessita de mais um triunfo para seguir na Copa São Paulo é o Joinville. O Tricolor fez 4 a 2 sobre o Real-DF, na estreia, e volta a campo no domingo, às 16h, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra. O jogo é contra o São Paulo Crystal-PB, pelo grupo 24. O JEC lidera, enquanto o adversário tem um ponto após empate na primeira rodada.

Beto Almeida aposta no Tubarão mais tranquilo diante do Fluminense Foto: Comunicação / CA Tubarão

Vencer para seguir com chance

O Criciúma, que na primeira rodada ficou no empate, por 0 a 0, contra o Guarani, joga no sábado, às 16h. O rival da vez é o Madureira, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis, pelo grupo 1. O Tigre soma um ponto, enquanto o adversário lidera a chave, com três pontos, após vencer, por 2 a 1, o time da casa.

Apesar de demonstrar poder de reação, o Tubarão perdeu para o Marília, por 4 a 3, na estreia. O Peixe volta a campo também no sábado, às 16h, quando terá pela frente o Fluminense, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Sem pontuar, um novo revés causa a eliminação de forma precoce logo na primeira vez que o time disputa a Copa São Paulo.

– A tendência é ficarmos mais à vontade diante do Fluminense. Vamos lutar pela primeira vitória. O Marilia é uma grande equipe também, jogou com o apoio do torcedor. Vamos seguir firmes em busca de resultados positivos – disse o técnico Beto Almeida.

Derrotada pela Ponte Preta, por 1 a 0, a Chapecoense precisa da recuperação para ter sobrevida na Copinha. Neste sábado, às 19h, a Chape encara o Araxá-MG, no estádio José Lancha Filho, em Franca. Na estreia, o time mineiro fez 1 a 0 sobre a Francana e divide a primeira posição da chave com a Macaca. Se tropeçar de novo, o time catarinense se complica no torneio.

Os jogos dos catarinenses na 2ª rodada:

Sábado

16h

Madureira x Criciúma

América-PE x Figueirense

Tubarão x Fluminense

19h

Araxá-MG x Chapecoense

Domingo

16h

São José-RS x Avaí

São Paulo Crystal-PB x Joinville