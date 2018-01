O Figueirense passou bem pelo primeiro e único teste antes do início do Campeonato Catarinense. Na manhã deste domingo, a equipe alvinegra fez 3 a 0 no Fluminense de Joinville, em jogo-treino realizado no CFT do Cambirela. O destaque negativo pelo Figueira foi a baixa do meia-atacante Jorge Henrique. Ele acusou um desconforto muscular ainda na primeira parte da atividade.

O jogo-treino estava previsto para o sábado, porém foi cancelado por causa das chuvas na Grande Florianópolis. No entanto, foi remarcado ainda no sábado para o dia seguinte, no CFT do Cambirela, contra a equipe que disputa a Série B do Campeonato Catarinense. O time de Joinville mantém o elenco com jovens atletas mesmo sem calendário neste começo de ano.

O Figueirense começou a atividade com Denis; Samuel Santos, Nogueira, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Abuda, Renan Mota e João Paulo; Jorge Henrique e André Luís. No decorrer do trabalho, Jorge Henrique apontou dores e foi substituído por Gustavo Ferrareis. Na primeira parte, o Figueira anotou um gol, com João Paulo.

Na segunda metade do teste o Furacão contou com Alisson; Raul, Pereira, Eduardo e Diego Renan; Patrick, Betinho e Felipe Amorim; Maikon Leite, Ronaldo e Romarinho. O filho do Baixinho anotou o segundo alvinegro logo no recomeço e Maikon Leite completou o 3 a 0.

O técnico Milton Cruz tem os próximos dias para os últimos para fazer ajustes para estreia no Campeonato Catarinense. Na quarta-feira, às 21h45min, o Figueira estreia no Estadual contra o Criciúma, em duelo no Orlando Scarpelli.

