Chape fica no 1 a 1 diante do Araxá-MG e precisa vencer na última rodada da Copinha

Figueirense, Tubarão e Criciúma dependem de si para garantir vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto isso, a Chapecoense, além de vencer na última rodada, terá de torcer por um placar favorável para seguir no torneio. Isso tudo depois de cada clube ter feito a segunda partida na disputa, neste sábado, no interior de São Paulo.

O Figueirense ficou no 0 a 0, diante do América-PE. Como venceu o Mirassol, por 3 a 0, na estreia, o Alvinegro tem quatro pontos, bem como o time pernambucano, mas está na liderança do grupo 3 por conta do saldo de gols (3 a 1). Na terça-feira, às 16h, o Figueira encara o José Bonifácio, no Antônio Pereira Braga, e basta o empate.

O Tubarão se reabilitou em grande estilo da derrota, por 4 a 3, para o Marília, na primeira rodada. No Bento de Abreu, o Peixe venceu o Fluminense, por 3 a 2, e segue com chance de classificação. Para isso, precisa de um novo triunfo na terça-feira, às 16h, agora contra o Mogi Mirim. O time tem três pontos e aparece na terceira posição do grupo 8.

O Criciúma voltou a empatar pelo grupo 1. Desta vez, o Tigre ficou no 0 a 0 com o Madureira, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis. Com dois pontos, o Carvoeiro é o terceiro colocado na chave, mas caso vença o time da casa na terça-feira, às 16h, estará na segunda fase, uma vez que Guarani e Madureira somam quatro pontos e duelam.

A Chape é quem tem a situação um pouco mais difícil. No sábado, o Verdão do Oeste ficou no 1 a 1 diante do Araxá-MG e tem um ponto, na terceira posição do grupo 9. Assim, precisa vencer a Francana na terça-feira, às 20h, e torcer para que a Ponte Preta supere o time mineiro. Se essa combinação ocorrer, a Chapecoense permanece na Copinha.