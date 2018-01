O técnico francês Arsène Wenger garantiu neste domingo que o chileno Alexis Sánchez deve resolver sua situação com o Arsenal nas próximas 48 horas, depois de derrota por 2 a 1 para o Bournemouth.

"Sempre esteve envolvido até agora, mas pode ter ido ontem ou poderá ir nas próximas 48 horas", explicou Wenger ao justificar a ausência do atacante na partida pela 23ª rodada da Premier League.

"Eu não controlo os tempos, mas poderia ser hoje, amanhã ou nunca. Por isso ele não quis viajar com a gente, porque pode ir a qualquer momento", indicou o treinador francês.

"Meio dentro ou fora, nunca se sabe sobre estes tipos de situações durante o mercado de transferências. Esta é a razão por decidir estar concentrado no jogo", acrescentou.

Sánchez não foi o sul da Inglaterra para jogar pelos Gunners. Wenger reconheceu que o atacante ficou em Londres para resolver seu futuro, que está entre Manchester United e Manchester City.

"Se Alexis sair, precisamos substituí-lo. Se vão jogadores como Alexis, precisamos reagir", acrescentou.

Thomas Lemas negou se transferir para os Gunners, o que atrasou a saída de Sánchez. Além disso, Wenger negou confirmar oferta do Arsenal para contar com o brasileiro Malcom, do Bordeaux: "não existe nada concreto. É melhor não dar um nome próprio".

