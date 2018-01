O Getafe (8º) venceu por 1 a 0 em casa o Málaga (19º), nesta sexta-feira na partida de abertura da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que lhe permite seguir na briga por uma vaga europeia nas competições europeias.

Por outro lado, o Málaga segue na zona de rebaixamento com os mesmos 11 pontos do lanterninha Las Palmas, que poderá sair do último lugar caso não perca para o Girona (13º) no sábado.

No subúrbio de Madri, o gol da vitória do Getafe foi marcado por Cala, de cabeça aos 28 minutos do segundo tempo.

Nas partidas do final de semana, o Real Madrid (4º) recebe no sábado o Villarreal (6º) em jogo para tentar sair da recente fase ruim da equipe e não se afastar ainda mais do líder, o Barcelona, que visita no domingo a Real Sociedad (12º).

Invicto nesta temporada, a equipe catalã tem 9 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid (2º), que joga no sábado diante do Eibar (7º) e 11 a mais que o Valencia (3º), que encara o Deportivo La Coruña (17º). Em relação ao arquirrival Real Madrid, a vantagem do Barça é de 16 pontos.

-- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Getafe - Málaga 1 - 0

- Sábado:

(10h00) Girona - Las Palmas

(13h15) Real Madrid - Villarreal

(15h30) Eibar - Atlético de Madrid

(17h45) Deportivo La Coruña - Valencia

- Domingo:

(09h00) Levante - Celta Vigo

(13h15) Alavés - Sevilla

(15h30) Espanyol - Athletic Bilbao

(17h45) Real Sociedad - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Betis - Leganés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 48 18 15 3 0 48 7 41

2. Atlético de Madrid 39 18 11 6 1 27 8 19

3. Valencia 37 18 11 4 3 38 18 20

4. Real Madrid 32 17 9 5 3 32 16 16

5. Sevilla 29 18 9 2 7 23 27 -4

6. Villarreal 28 18 8 4 6 25 21 4

7. Eibar 27 18 8 3 7 24 30 -6

8. Getafe 26 19 7 5 7 23 18 5

9. Athletic Bilbao 24 18 6 6 6 20 19 1

10. Leganés 24 17 7 3 7 13 14 -1

11. Betis 24 18 7 3 8 30 34 -4

12. Real Sociedad 23 18 6 5 7 31 30 1

13. Girona 23 18 6 5 7 22 28 -6

14. Espanyol 23 18 6 5 7 15 21 -6

15. Celta Vigo 22 18 6 4 8 32 27 5

16. Levante 18 18 3 9 6 15 25 -10

17. Deportivo La Coruña 16 18 4 4 10 20 35 -15

18. Alavés 15 18 5 0 13 13 27 -14

19. Málaga 11 19 3 2 14 13 33 -20

20. Las Palmas 11 18 3 2 13 14 40 -26

