O técnico espanhol Pep Guardiola disse nesta sexta-feira que não guarda rancor com atacante chileno Alexis Sánchez, que preferiu deixar o Arsenal rumo ao Manchester United em vez de vestir a camisa do Manchester City.

"Minha opinião de Alexis continua a mesma. Foi um prazer estar com ele no Barcelona. Se decidiu ir para outro clube, eu desejo o melhor para ele", disse Guardiola em coletiva de imprensa, antes da confirmação da negociação.

"Acho que vai para o United, então felicidade para os dois", acrescentou o treinador, que comandou Sánchez no Barcelona.

Segundo a imprensa britânica, o City esteve perto de assinar com o atacante na janela de verão, mas a negociação caiu por conta dos pedidos econômicos do jogador. O United, por outro lado, está disposto a tornar o chileno o atleta mais bem pago da Premier League.

O treinador dos Diabos Vermelhos, José Mourinho, pediu para o time não se distrair com a possível chegada de Sánchez antes do jogo contra o Burnley.

"Não existe nada novo", destacou o português. Para Sánchez poder jogar no sábado, o United teria que inscrevê-lo antes do meio dia desta sexta-feira.

"Acho que todo mundo sabe que estamos aí, especialmente depois do técnico do Arsenal ser tão claro como foi", acrescentou Mourinho. O francês Arsène Wenger disse que a transferência era "provável".

O Arsenal pretende que o armênio Henrikh Mkhitaryan deixe o United como parte da operação.

"Neste ponto, não vale a pena tratar de esconder ou negar nada, mas não está nada concluído. Sendo assim, neste momento Mkhitaryan é jogador nosso, Sánchez é do Arsenal. Com o jogo de amanhã, quero mudar de tema e concentrar no mais importante", indicou Mourinho.

