O Hamburgo (17º), único time que participou de todas as edições da Bundesliga desde a fundação do atual campeonato alemão, vai ficar mais uma semana na zona da degola após perder por 1 a 0 para o Augsburg (7º), neste sábado, pela 18ª rodada.

O sul-coreano Koo Ja-Cheol fez o único gol do jogo, que marcou a terceira derrota seguida do Hamburgo e o quinto jogo sem vencer. A equipe está a dois pontos da zona de salvação, ocupada pelo Mainz (15º).

O Werder Bremen somou um ponto em casa após empatar com o Hoffenheim (8º). Benjamin Hübner colocou os visitantes na frente, mas os anfitriões definiram a igualdade com gol do tcheco Theodor Gebre Selassie .

No duelo entre times que querem se distanciar da zona da degola, o Hannover (10º) deu um passo importante após vencer o Mainz por 3 a 2, graças aos três gols marcados por Niclas Füllkrug.

Também na segunda metade da tabela, o Sttutgart (12º) venceu por 1 a 0 o Hertha Berlim (11º). Por último, Eintracht Frankfurt (9º) e Freiburg (13º) empataram em 1 a 1.

Leipzig (5º) e Schalke 04 (2º) fazem o último jogo deste sábado. No domingo, Borussia Dortmund (3º) - Wolfsburg (14º) e Colonia (18º) - Moenchengladbach (6º) entram em campo pela primeira rodada do returno.

-- Resultados da 18ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Bayern de Munique1 - 3

- Sábado:

Werder Bremen - Hoffenheim 1 - 1

Eintracht Frankfurt - Freiburg 1 - 1

Augsburg - Hamburgo 1 - 0

Hannover - Mainz 3 - 2

Stuttgart - Hertha Berlim 1 - 0

RB Leipzig - Schalke 04

- Domingo:

(12h30) Colônia - B. Moenchengladbach

(15h00) Borussia Dortmund - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 44 18 14 2 2 40 12 28

2. Schalke 04 30 17 8 6 3 28 21 7

3. Borussia Dortmund 28 17 8 4 5 39 24 15

4. Bayer Leverkusen 28 18 7 7 4 35 26 9

5. RB Leipzig 28 17 8 4 5 27 25 2

6. B. Moenchengladbach 28 17 8 4 5 27 28 -1

7. Augsburg 27 18 7 6 5 28 23 5

8. Hoffenheim 27 18 7 6 5 28 23 5

9. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 21 19 2

10. Hannover 26 18 7 5 6 27 28 -1

11. Hertha Berlim 24 18 6 6 6 26 26 0

12. Stuttgart 20 18 6 2 10 14 21 -7

13. Freiburg 20 18 4 8 6 18 32 -14

14. Wolfsburg 19 17 3 10 4 21 21 0

15. Mainz 17 18 4 5 9 21 31 -10

16. Werder Bremen 16 18 3 7 8 14 21 -7

17. Hamburgo 15 18 4 3 11 15 26 -11

18. Colônia 6 17 1 3 13 10 32 -22

* AFP