A saída do chileno Alexis Sánchez do Arsenal para o Manchester United está condicionada ao movimento contrário pelo armênio Henrikh Mkhitaryan, garantiu nesta terça-feira ao jornal The Times o agente do meia dos Diabos Vermelhos, o influente Mino Raiola.

"O Manchester United não vai contratar Sánchez, a não ser que 'Mkhi' concorde em ir para o Arsenal", declarou o representante do armênio ao diário britânico.

"'Mkhi' fará o que for melhor para ele. Ainda restam dois anos e meio de contrato, então depende da decisão dele. Sánchez faz parte da negociação por 'Mkjhi', não o contrário", acrescentou.

Sánchez está infeliz com a falta de peso esportivo dos Gunners, clube ao qual chegou em 2014 procedente do Barcelona. O contrato com o Arsenal se encerra em junho.

Na segunda-feira, a imprensa britânica informou que o Manchester City desistiu de contratar o centro-avante por conta do alto valor de sua transação. A oferta de 67 milhões de euros no último mercado de verão foi aceita, mas o Arsenal não concretizou a negociação por não encontrar um substituto.

O português José Mourinho não utilizou Mkhitaryan na vitória do United sobre o Stoke, por conta "das dúvidas que rodeiam seu futuro".

Perguntado sobre a saída de Mkhitaryan, o luso respondeu: "é possível, o mercado está aberto".

O armênio de 28 chegou ao United em 2016, procedente do Borussia Dortmund. O jogador participa das partidas regularmente, mas está longe de ser um titular indiscutível.

