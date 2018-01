Os valores dos ingressos para o clássico entre Avaí e Figueirense foram anunciados pelo clube azurra nesta quarta-feira. O ingresso mais barato custa R$ 60 e dá acesso às arquibancadas da Ressacada, palco do confronto das 17h deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2018. Em busca de Ressacada lotada, a diretoria azurra faz promoção para a compra de bilhetes aos seus sócios-torcedores.

Os associados em dia podem comprar duas entradas pelo preço de uma. O sócio do Leão precisa estar em dia com as mensalidades para usufruir da ação promocional. Os portões do estádio abrirão duas horas antes do início da partida.

O valor de R$ 60 é cobrado por ingresso para as arquibancadas descobertas, inclusive ao setor destinado à torcida do Figueirense, e para as cobertas na lateral do gramado posterior às cabines de transmissão e tribunas de imprensa. Nas sociais, cobertas, o valor é de R$ 80 e o área VIP é de R$ 100. Crianças que ainda não completaram 12 anos pagam R$ 10 no bilhete.

Em todos os setores à opção de meia-entrada, mas com a venda apenas na secretaria da Ressacada. Além do estádio, o Avaí tem pontos de comercialização nas lojas Leão Sport Shop e Futebol Mania, no centro de Florianópolis, e no Supermercado Angeloni do bairro Capoeiras — estas até sábado.

A bilheteria da Ressacada fica aberta das 9h às 18h e no sábado até 17h. No domingo, a comercialização ocorre entre 9h até o intervalo da partida.

