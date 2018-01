O Inter de Lages tem um novo candidato à camisa 1 no Campeonato Catarinense. Nesta terça-feira, por meio da conta oficial no Twitter, a diretoria do Leão Baio anunciou a contratação do goleiro David Rambo, de 22 anos, que estava no Correcaminos, do México.

Rambo é formado nas categorias de base do Criciúma e ganhou destaque ao ser convocado para a Seleção Brasileira olímpica, em 2015. No ano seguinte, ele deixou o Tigre para defender o Reynosa FC, do México, antes de se transferir para o clube que estava atualmente.

O Inter de Lages manteve a base do elenco que disputou a Copa Santa Catarina, no segundo semestre do ano passado, e além de Rambo tem como reforço o atacante Toshi, ex-Avaí. O treinador na disputa do Catarinense será Leandro Niehues.

A estreia do Leão Baio na competição estadual acontece no dia 17, às 20h30min, contra o Avaí, no Tio Vida, em Lages.