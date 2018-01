O Inter de Lages fez o último teste antes da estreia no Campeonato Catarinense 2018. No sábado, o Leão Baio encarou jogo-treino com o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Os donos da casa venceram a atividade por 3 a 1. O tento colorado foi de Mateus Arence, enquanto o CAP chegou aos gols com Nicolas, Léo Pereira e João Pedro.

O time paranaense abriu o placar no comecinho do encontro. Arence deixou tudo igual em arremate de longa distância. Os mandantes fizeram os outros dois gols na segunda parte da atividade. O Inter começou o jogo-treino com David; Jean, Fernando Belém, Gregory e Sanchez; Bruno, Luiz Meneses, Jeferson e Mateus Arence; Rafhael Lucas e Max.

A estreia do Internacional no Campeonato Catarinense será às 20h30min de quarta-feira. O Leão Baio recebe o Avaí no Tio Vida.