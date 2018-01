A Inter de Milão (3ª) visita Florença nesta sexta-feira, na abertura da 20ª rodada do Campeonato Italiano, com a obrigação de derrotar a Fiorentina (8ª) para não perder de vista os dois primeiros colocados, Napoli e Juventus, que jogam no sábado.

A Inter buscará começar com pé direito o ano de 2018, depois de se despedir de 2017 com quatro jogos seguidos sem vencer, além de sofrer uma eliminação na Copa da Itália diante do arquirrival Milan.

Uma vitória colocaria os comandados de Luciano Spalletti provisoriamente a três pontos da Juventus e a quatro do Napoli.

A Fiorentina chega ao duelo com a Inter vivendo momento oposto, sem perder a sete rodadas na Serie A.

"Não estou satisfeito com meu trabalho", declarou o técnico da Inter, que deixou a Roma para assumir o clube de Milão ao fim da última temporada. "Não fizemos uma primeira metade de temporada ruim, mas podemos melhorar", continuou.

O argentino Mauro Icardi, cobiçado para reforçar o ataque do Real Madrid, será a aposta ofensiva da Inter no estádio Artemio Franchi.

Icardi, com 17 gols, tentará ampliar sua vantagem na artilharia do Campeonato Italiano.

Na outra partida desta sexta-feira, o Chievo (13º) encara uma Udinese (7ª) em alta, vindo de cinco vitórias seguidas, com 14 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Os dois primeiros colocados jogarão no sábado contra rivais teoricamente acessíveis: o Napoli recebe o Hellas Verona (19º), enquanto a Juve visita o Cagliari (15º).

Resultados da 20ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

(15h00) Chievo - Udinese

(17h45) Fiorentina - Inter

- Sábado:

(09h30) Torino - Bologna

(12h00) Napoli - Hellas Verona

Benevento - Sampdoria

Genoa - Sassuolo

SPAL - Lazio

Milan - Crotone

(15h00) Roma - Atalanta

(17h45) Cagliari - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 48 19 15 3 1 42 13 29

2. Juventus 47 19 15 2 2 48 15 33

3. Inter 41 19 12 5 2 34 14 20

4. Roma 39 18 12 3 3 29 12 17

5. Lazio 37 18 11 4 3 43 22 21

6. Sampdoria 30 18 9 3 6 34 26 8

7. Udinese 27 18 9 0 9 32 26 6

8. Fiorentina 27 19 7 6 6 28 20 8

9. Atalanta 27 19 7 6 6 29 25 4

10. Torino 25 19 5 10 4 25 27 -2

11. Milan 25 19 7 4 8 24 27 -3

12. Bologna 24 19 7 3 9 23 27 -4

13. Chievo 21 19 5 6 8 19 31 -12

14. Sassuolo 21 19 6 3 10 13 29 -16

15. Cagliari 20 19 6 2 11 18 30 -12

16. Genoa 18 19 4 6 9 15 22 -7

17. SPAL 15 19 3 6 10 19 33 -14

18. Crotone 15 19 4 3 12 13 37 -24

19. Hellas Verona 13 19 3 4 12 18 39 -21

20. Benevento 4 19 1 1 17 10 41 -31

* AFP