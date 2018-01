Guto concluiu o curso de educação física em junho do ano passado

A história de Augusto Delfino, mais conhecido como Guto, de Florianópolis, ganhou destaque na tarde deste domingo no programa Glopo Esporte, da Rede Globo. O repórter Marcos Uchoa contou a história do jovem, que nasceu com paralisia cerebral e por isso não tem movimentos coordenados nos membros e não fala.

Apesar de todas as dificuldades, o jovem, segundo reportagem da rádio CBN Diário, foi o primeiro estudante com paralisia cerebral a se tornar bacharel em Educação Física no Brasil ao se formar pela Unisil, da Pedra Branca, em Palhoça.

Torcedor e frequentador assíduo das partidas do Avaí, Guto emociona amigos e familiares com sua perseverança e alegria.

Na reportagem, o jovem e o repórter encontraram o ídolo Guga Kuerten. Após a exibição, a apresentador Fernanda Gentil ressaltou as lições que o jovem ensina com sua força.