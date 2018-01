Napoli e Juventus mantiveram a acirrada disputa pela liderança da Serie A, neste sábado, depois de vencerem Hellas Verona (19º) por 2 a 0 e Cagliari (16º) por 1 a 0, respectivamente, pela 20ª rodada, marcada pelos quatro gols do novo artilheiro Ciro Immobile.

Com 51 pontos, os comandados de Maurizio Sarri continuam com um ponto de vantagem para a Velha Senhora. Os dois times ampliaram a distância para a Inter de Milão (3º), após empate em 1 a 1 com a Fiorentina (9º) na abertura da rodada na sexta-feira.

A vitória napolitana veio com gols de Kalidou Koulibaly e do espanhol José Callejón, aos 31 e 33 minutos do segundo tempo, respectivamente. Já o triunfo do time de Turim foi garantido com gol de Federico Bernardeschi, aos 29 minutos do segundo tempo, após passe do brasileiro Douglas Costa.

A má notícia da Juve foi a nova lesão do argentino Paulo Dybala, que precisou ser substituído queixando-se de dores na parte posterior da perna direita. O camisa 10 deixou o campo chorando.

Outro destaque do dia foi a goleada por 5 a 2 da Lazio sobre o SPAL, com quatro gols do agora artilheiro da competição Ciro Immobile. O time da capital italiana assumiu a quarta colocação, a dois pontos da Inter de Milão (3º) e com um ponto a mais que a rival Roma (5º), que perdeu por 2 a 1 para a Atalanta (7º).

Immobile chegou a 20 gols no torneio, superando os 18 do argentino Mauro Icardi.

-- Resultados e programação da 20ª rodada do Campeonato Italiano, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Chievo - Udinese 1 - 1

Fiorentina - Inter 1 - 1

- Sábado:

Torino - Bologna 3 - 0

Napoli - Hellas Verona 2 - 0

Benevento - Sampdoria 3 - 2

Genoa - Sassuolo 1 - 0

SPAL - Lazio 2 - 5

Milan - Crotone 1 - 0

Roma - Atalanta 1 - 2

Cagliari - Juventus 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 51 20 16 3 1 44 13 31

2. Juventus 50 20 16 2 2 49 15 34

3. Inter 42 20 12 6 2 35 15 20

4. Lazio 40 19 12 4 3 48 24 24

5. Roma 39 19 12 3 4 30 14 16

6. Sampdoria 30 19 9 3 7 36 29 7

7. Atalanta 30 20 8 6 6 31 26 5

8. Udinese 28 19 9 1 9 33 27 6

9. Fiorentina 28 20 7 7 6 29 21 8

10. Torino 28 20 6 10 4 28 27 1

11. Milan 28 20 8 4 8 25 27 -2

12. Bologna 24 20 7 3 10 23 30 -7

13. Chievo 22 20 5 7 8 20 32 -12

14. Genoa 21 20 5 6 9 16 22 -6

15. Sassuolo 21 20 6 3 11 13 30 -17

16. Cagliari 20 20 6 2 12 18 31 -13

17. SPAL 15 20 3 6 11 21 38 -17

18. Crotone 15 20 4 3 13 13 38 -25

19. Hellas Verona 13 20 3 4 13 18 41 -23

20. Benevento 7 20 2 1 17 13 43 -30

* AFP