O promissor goleiro Kepa Arrizabalaga, do Athletic Bilbao, realizou exames médicos com o Real Madrid e pode assinar com o clube merengue nos próximos dias, informaram nesta sexta-feira diversos veículos de comunicação espanhóis.

"O próximo passo é pagar a cláusula de rescisão (20 milhões de euros) e o jogar será apresentado. Esta circunstância vai acontecer nas próximas horas ou dias. A chegada do fim de semana, com a sede da LaLiga fechada, pode atrasar o anúncio oficial. Se tudo acontecer com normalidade, Kepa Arrizabalaga será oficialmente jogador do Real Madrid", informou o jornal AS em sua edição na internet.

O goleiro basco de 23 anos estreou na seleção espanhola contra a Costa Rica (5-0), em novembro de 2017. O jovem de 1,89 metros tem contrato com o Athletic Bilao até junho de 2018.

Kepa brigaria pela titularidade com o costa-riquenho Keylor Navas.

* AFP