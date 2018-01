O goleiro Kepa Arrizabalaga renovou contrato com o Athletic Bilbao até junho de 20125, anunciou nesta segunda-feira o clube basco, encerrando as especulações sobre a ida do arqueiro para o Real Madrid.

"O Athletic Club e Kepa Arrizabalaga assinaram o acordo de renovação até 30 de junho de 2025", afirmou o Athletic em comunicado.

O jovem goleiro de 23 anos terá cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, superando os 20 milhões indicados pela imprensa espanhola do vínculo anterior.

"Estou muito feliz que depois de uma negociação longa tudo tenha ido bem", disse Kepa aos veículos de comunicação da equipe.

"Houve propostas, mas eu considero que a melhor para mim era continuar no Athletic durante muito tempo", acrescentou o arqueiro. O jogador tinha vínculo até junho deste ano e era veiculado na imprensa espanhola o interesse do Real Madrid em contratá-lo.

Formado nas categorias de base do Athletic, Kepa estreou na temporada 2016/2017 após vários empréstimos para outros times. A primeira partida com a seleção espanhola foi em novembro do ano passado, em amistoso contra a Costa Rica (5-0).

* AFP