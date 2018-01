A Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa rescindiu "em comum acordo" o contrato com a empresa GoalControl, responsável pela tecnologia da linha de gol no Campeonato Francês, que estava suspensa desde 11 de janeiro após diversas falhas do sistema, informou a entidade nesta terça-feira (23).

"Levando em consideração as diversas anomalias da solução trazida pela GoalControl, entramos em acordo para rescindir imediatamente o contrato, sem processo judicial nem indenizações de uma parte ou outra", anunciou o diretor executivo da LFP, Didier Quillot, em mensagem enviada aos membros do conselho de administração da entidade.

"Em início de fevereiro, será aberta uma licitação com o objetivo de escolher um novo prestador de serviço", completou o dirigente.

A tecnologia de linha de gol, que permite saber eletronicamente se uma bola ultrapassou completamente a linha, vinha sendo utilizada nas partidas da Ligue 1 e da Copa da França, mas teve seu uso interrompido devido a várias falhas, as duas últimas nos duelos Amiens-PSG e Angers-Montpellier, pela Copa.

A GoalControl esteve envolvida em polêmica há meses, após uma ex-funcionária desta empresa alemã revelar à imprensa que era possível manipular o sistema para fazer vibrar o relógio do árbitro, assinalando um gol.

* AFP