O Liverpool acabou com o festival do Manchester City, líder invencível da Premier League até este domingo, depois superar os comandados de Pep Guardiola por 4 a 3 em partida pela 23ª rodada do campeonato.

Apesar da primeira derrota no torneio, os Citizens mantém cômoda vantagem de 15 pontos sobre o rival Manchester United (2º), que encerra a rodada na segunda-feira contra o Stoke (18º) e pode diminuir a distância para 12 unidades. Os Reds assumiram a terceira posição, empatado em 47 pontos com o Chelsea (4º) e United.

Oxlade Chamberlain abriu o placar para os anfitriões, aos 9 minutos do primeiro tempo, mas o alemão Leroy Sané conseguiu o empate ainda antes do intervalo, aos 40.

Na segunda etapa, o Liverpool deu show com o talento do brasileiro Roberto Firmino. O atacante fez um golaço, aos 14 minutos, após ganhar dividida com John Stones e tocar por cobertura na saída do compatriota Ederson.

O City sentiu o gol e ficou desnorteado, errando saídas de bola que se tornaram golaços do senegalês Sadio Mané, aos 16, e do egípcio Mohamed Salah, aos 23. O recém eleito jogador africano do ano aproveitou erro na saída de Ederson para dominar na intermediária e tocar por cobertura de longe.

Mas os comandados de Guardiola tentaram buscar o resultado com gols do português Bernardo Silva, aos 39, e o alemão Ilkay Gundogan, aos 46. A falta de tempo impediu o empate e selou a primeira derrota na competição.

Mais cedo, o Arsenal perdeu de virada por 2 a 1 para o Bournemouth em partida que marcou a ausência do chileno Alexis Sánchez.

O atacante está perto de fechar sua transferência para um dos clubes de Manchester. O técnico Arsène Wenger reconheceu que Sánchez ficou em Londres para resolver seu futuro.

"O deixamos em casa por conta de sua situação. Eu ainda não sei o que vai acontecer", destacou Wenger ao canal Sky Sports antes do jogo.

Dentro de campo, os Gunners começaram vencendo com gol de Héctor Bellerín, aos sete minutos do segundo tempo, mas os anfitriões viraram a partida com Callum Wilson, aos 25, e Jordon Ibe, aos 29.

A derrota complica as chances do time de Londres se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões. Os comandados de Wenger estão a cinco pontos da zona que leva à Liga Europa, demarcada pelo Tottenham de Mauricio Pochettino.

-- Resultados da 23ª rodada da Premier League:

- Sábado:

Chelsea - Leicester 0 - 0

Watford - Southampton 2 - 2

Crystal Palace - Burnley 1 - 0

Huddersfield Town - West Ham 1 - 4

West Bromwich - Brighton and Hove Alb 2 - 0

Newcastle - Swansea 1 - 1

Tottenham - Everton 4 - 0

- Domingo:

AFC Bournemouth - Arsenal 2 - 1

Liverpool - Manchester City 4 - 3

- Segunda-feira:

(18h00) Manchester United - Stoke

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 62 23 20 2 1 67 17 50

2. Manchester United 47 22 14 5 3 45 16 29

3. Liverpool 47 23 13 8 2 54 28 26

4. Chelsea 47 23 14 5 4 41 16 25

5. Tottenham 44 23 13 5 5 46 21 25

6. Arsenal 39 23 11 6 6 41 30 11

7. Burnley 34 23 9 7 7 19 20 -1

8. Leicester 31 23 8 7 8 34 32 2

9. Everton 27 23 7 6 10 25 38 -13

10. Watford 26 23 7 5 11 33 42 -9

11. West Ham 25 23 6 7 10 29 41 -12

12. Crystal Palace 25 23 6 7 10 21 33 -12

13. AFC Bournemouth 24 23 6 6 11 24 35 -11

14. Huddersfield Town 24 23 6 6 11 19 39 -20

15. Newcastle 23 23 6 5 12 21 31 -10

16. Brighton and Hove Alb 23 23 5 8 10 17 29 -12

17. Southampton 21 23 4 9 10 23 34 -11

18. Stoke 20 22 5 5 12 23 47 -24

19. West Bromwich 19 23 3 10 10 18 30 -12

20. Swansea 17 23 4 5 14 14 35 -21

* AFP