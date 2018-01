Com um gol do zagueiro estoniano Ragnar Klavan nos acréscimos, o Liverpool derrotou por 2 a 1 o Burnley, um resultado que mantém os Reds na quarta colocação da Premier League ao término da 22ª rodada.

Com 44 pontos e 13 jogos consecutivos sem derrota, a equipe de Jurgen Klopp se aproximou a 15 pontos do líder Manchester City, que na terça-feira enfrentará o Watford, e igualou em ponto o terceiro colocado Manchester United, que enfrenta na segunda o Everton.

Diante da ausência por lesão de suas duas principais estrelas, o egípcio Mohamed Salah e Philippe Coutinho, os Reds encontraram muitas dificuldades para superar a equipe revelação da temporada na Inglaterra.

Apesar dos desfalques, o senegalês Sadio Mané abriu o placar para os Reds com um belo chute de canhota aos 16 minutos do segundo tempo, mas o Burnley (7º) empatou a três minutos do apito final com uma cabeçada do islandês Johann Gidmundsson.

O prêmio para o Liverpool pela ofensividade demonstrada durante toda a partida acabou chegando só aos 4 minutos dos acréscimos, quando Klavan aproveitou uma sobra de bola na área do Burnley para fuzilar as redes e garantir a vitória.

Em outras partidas disputadas nesta segunda-feira, o Newcastle (13º) somou três importantes pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Stoke (16º), gol do espanhol Ayoze Pérez no segundo tempo.

O Leicester (8º) superou sem dificuldades o Huddersfield (11º) por 3 a 0, enquanto Brighton (12º) e Bournemouth (14º) empataram em 2 a 2.

- Resultados da 22ª rodada do Campeonato Inglês:

- Segunda-feira:

Brighton and Hove Alb - AFC Bournemouth 2 - 2

Stoke - Newcastle 0 - 1

Leicester - Huddersfield Town 3 - 0

Burnley - Liverpool 1 - 2

Everton - Manchester United

- Terça-feira:

(16h45) West Ham - West Bromwich

Swansea - Tottenham

Southampton - Crystal Palace

(17h00) Manchester City - Watford

- Quarta-feira:

(16h45) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gs SG

1. Manchester City 59 21 19 2 0 61 12 49

2. Chelsea 45 21 14 3 4 39 14 25

3. Manchester United 44 21 13 5 3 43 16 27

4. Liverpool 44 22 12 8 2 50 25 25

5. Arsenal 38 21 11 5 5 38 26 12

6. Tottenham 37 20 11 4 5 39 20 19

7. Burnley 34 22 9 7 6 19 19 0

8. Leicester 30 22 8 6 8 34 32 2

9. Everton 27 21 7 6 8 25 32 -7

10. Watford 25 21 7 4 10 30 37 -7

11. Huddersfield Town 24 22 6 6 10 18 35 -17

12. Brighton and Hove Alb 23 22 5 8 9 17 27 -10

13. Newcastle 22 22 6 4 12 20 30 -10

14. AFC Bournemouth 21 22 5 6 11 22 34 -12

15. Southampton 20 21 4 8 9 20 30 -10

16. Stoke 20 22 5 5 12 23 47 -24

17. Crystal Palace 19 21 4 7 10 18 32 -14

18. West Ham 18 20 4 6 10 22 38 -16

19. West Bromwich 16 21 2 10 9 15 28 -13

20. Swansea 16 21 4 4 13 13 32 -19

./bds/mcd/am

* AFP