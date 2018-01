O Málaga conseguiu um ponto na visita ao Eibar (8º), nesta segunda-feira, mas se manteve na lanterna após o fim da 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

O marroquino Youssef En-Nesyri colocou os visitantes na frente, aos 16 minutos do primeiro tempo, mas Kike García empatou para os bascos a 15 minutos do fim do jogo.

-- Resultados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Getafe - Athletic Bilbao 2 - 2

- Sábado:

Espanyol - Sevilla 0 - 3

Atlético de Madri - Girona 1 - 1

Villarreal - Levante 2 - 1

Las Palmas - Valencia 2 - 1

- Domingo:

Alavés - Leganés 2 - 2

Real Madrid - Deportivo La Coruña 7 - 1

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 2

Betis - Barcelona 0 - 5

- Segunda-feira:

Eibar - Málaga 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 54 20 17 3 0 57 9 48

2. Atlético de Madri 43 20 12 7 1 29 9 20

3. Valencia 40 20 12 4 4 41 21 20

4. Real Madrid 35 19 10 5 4 39 18 21

5. Villarreal 34 20 10 4 6 28 22 6

6. Sevilla 32 20 10 2 8 26 28 -2

7. Celta Vigo 28 20 8 4 8 35 28 7

8. Eibar 28 20 8 4 8 25 32 -7

9. Getafe 27 20 7 6 7 25 20 5

10. Girona 27 20 7 6 7 29 29 0

11. Betis 27 20 8 3 9 33 41 -8

12. Athletic Bilbao 26 20 6 8 6 23 22 1

13. Leganés 25 19 7 4 8 17 19 -2

14. Espanyol 24 20 6 6 8 16 25 -9

15. Real Sociedad 23 20 6 5 9 34 36 -2

16. Alavés 19 20 6 1 13 16 29 -13

17. Levante 18 20 3 9 8 16 28 -12

18. Deportivo La Coruña 16 20 4 4 12 22 44 -22

19. Las Palmas 14 20 4 2 14 16 47 -31

20. Málaga 12 20 3 3 14 14 34 -20

./bds/mcd/fa

* AFP