A segunda fase da Copa da França vai ser palco do grande duelo entre Monaco e Lyon, segundo e terceiro colocados da Ligue 1, enquanto o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Guingamp, de acordo com sorteio realizado nesta segunda-feira.

O time do brasileiro Neymar vai ter a vantagem de jogar a partida no Parque dos Príncipes, na capital francesa. No domingo, o elenco estrelado do PSG atropelou o Rennes por 6 a 1 para conseguir a classificação à próxima fase.

O sorteio reservou outros duelos entre times da elite do futebol bretão, entre Estrasburgo-Lille e Troyes-Saint Etienne.

Já o Olympique de Marselha teve mais sorte, após descobrir que seu adversário vai ser o Epinal, da quarta divisão.

-- Programa da segunda fase da Copa da França, disputada entre os dias 23 e 24 de janeiro:

Châteauroux (D2) - Chambly (D3)

Nantes - Auxerre (D2)

Stade Briochin (D4) - Lens (D2) ou Boulogne sur Mer (D3)

Montpellier - Lorient (D2)

Strasbourg - Lille

Biesheim (D5) - Grenoble (D3)

Troyes - Saint Etienne

Saint Lô (D5) - Les Herbiers (D3)

Bourg en Bresse (D2) - Toulouse

Paris SG - Guingamp

Canet en Roussillon (D5) - Caen

Monaco - Lyon

Granville (D4) - Concarneau (D3)

Tours (D2) - Metz

Colomiers (D4) - Sochaux (D2)

Epinal (D4) - Olympique de Marselha

* AFP