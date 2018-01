José Mourinho negou categoricamente nesta quinta-feira que esteja planejando deixar o Manchester United ao fim da temporada, depois da imprensa britânica especular sobre uma possível saída do técnico português.

"Se vocês querem falar desses notícias, eu digo que é 'lixo'. Não vejo outra maneira de descrever esses debates", afirmou Mourinho, em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Derby County (2ª divisão), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

"Se vocês querem me perguntar diretamente se eu me vejo na temporada que vem no Manchester United, e imagino que é isso que vocês querem, então respondo que me vejo aqui. Como falei quando cheguei, vou embora quando o clube quiser que eu vá, não tenho qualquer intenção de ir embora", continuou o português.

"Tenho a intenção de ficar, de trabalhar e de levar o clube para onde deveria estar. Quero continuar e não vejo motivo para não continuar", completou.

De acordo com a imprensa britânica, o técnico de 54 anos, com contrato até 2019, começou a negociar uma renovação do vínculo.

Contudo, Mourinho mostrou frustração nas últimas semanas pelo fato de sua equipe não conseguir competir com o arquirrival Manchester City, que tem 15 pontos de vantagem sobre o United no Campeonato Inglês. O português pediu mais esforço da direção da contratação de jogadores.

* AFP