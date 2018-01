O espanhol Rafael Nadal, número um do mundo, e o sérvio Novak Djokovic vão colocar à prova suas lesões no torneio de exibição de Kooyong, a partir desta terça-feira, a uma semana do início do Aberto da Austrália.

"Todo mundo vai olhar as pernas de Rafa e para o braço de Novak", resumiu Pat Cash, campeão do Aberto da Austrália em 1987 e embaixador deste torneio de exibição.

Tanto Nadal quanto Djokovic planejavam iniciar as competições no final de 2017, mas ambos precisaram adiar o retorno às quadras por conta de problemas físicos.

O espanhol, que precisou abandonar a disputa do ATP Finals de Londres com dores no joelho, desistiu de participar do torneio de exibição de Abu Dhabi e do torneio de Brisbane. Por outro lado, os treinos em Melbourne tranquilizaram o jogador, que se inscreveu em Kooyong em cima da hora.

Já Djokovic deixou de lado o torneio de Abu Dhabi e Doha, por conta das persistentes dores no cotovelo. A lesão tirou o tenista da segunda metade da temporada passada.

"As inscrições de Novak e Rafa mudam nosso programa e nossa organização, mas é a razão de ser de Kooyong. Estamos aqui para ajudar os jogadores a estarem preparados para o Aberto da Austrália", declarou o diretor do torneio, Peter Johnston.

Nadal vai estrear na terça-feira contra o francês Richard Gasquet, enquanto Djokovic entra em quadra na quarta, contra o austríaco Dominic Thiem.

