O espanhol Rafael Nadal, número 1 do ranking mundial de tênis, vai estrear no Aberto da Austrália nesta segunda-feira contra o dominicano Víctor Estrella Burgos, enquanto a americana Venus Williams (N.5) encara a suíça Belinda Bencic no quadro feminino.

-- Programa dos principais jogos de segunda-feira pela primeira fase do Aberto da Austrália:

Rod Laver Arena:

- Jelena Ostapenko (LAT/N.7) - Francesca Schiavone (ITA)

- Venus Williams (EUA/N.5) - Belinda Bencic (SUI)

- Grigor Dimitrov (BUL/N.3) - Dennis Novak (AUT)

- Rafael Nadal (ESP/N.1) - Víctor Estrella Burgos (DOM)

- Daria Gavrilova (AUS/N.23) - Irina Falconi (EUA)

Margaret Court Arena:

- Sloane Stephens (EUA/N.13) - Zhang Shuai (CHN)

- Matthew Ebden (AUS) - John Isner (EUA/N.16)

- Samantha Stosur (AUS) - Monica Puig (PUR)

- Mihaela Buzarnescu (ROM) - Caroline Wozniacki (DEN/N.2)

- Kevin King (EUA) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.15)

Hisense Arena:

- Sofia Kenin (EUA) - Julia Görges (ALE/N.12)

- Timea Babos (HUN) - CoCo Vandeweghe (EUA/N.10)

Vasek Pospisil (CAN) - Marin Cilic (CRO/N.6)

- Nick Kyrgios (AUS/N.17) - RoALEio Dutra Silva (BRA)

Quadra 2:

- Taylor Townsend (EUA) - Magdalena Rybarikova (SVK/N.19)

- Dominika Cibulkova (SVK/N.24) - Kaia Kanepi (EST)

- Stefanos Tsitsipas (GRE) - Denis Shapovalov (CAN)

- Yuichi Sugita (JPN) - Jack Sock (EUA N.8)

Quadra 3:

- Kevin Anderson (RSA/N.11) - Kyle Edmund (GBR)

Jaimee Fourlis (AUS) - Olivia Rogowska (AUS)

- John Millman (AUS) - Borna Coric (CRO)

- Ivana Jorovic (SRB) - Elina Svitolina (UKR/N.4)

Quadra 7:

- Ruben Bemelsman (BEL) - Lucas Pouille (FRA/N.18)

* AFP