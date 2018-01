O Napoli consolidou seu lugar no topo da tabela do Campeonato Italiano ao vencer por 1 a 0 o Atalanta (7º), graças ao gol do belga Dries Mertens, neste domingo pela 21ª rodada da competição.

A visita ao clube de Bérgamo tinha tudo para ser uma armadilha para os napolitanos. Em grande fase, o Atalanta vem subindo na tabela, aparecendo na 7ª posição, e confirmou o bom futebol neste domingo, dificultando a vida do líder.

Mas os comandados do técnico Maurizio Sarri, que haviam perdido três das últimas quatro partidas contra o Atalanta, arrancaram uma vitória importante na disputa pelo título.

O gol da vitória foi marcado por Mertens, que acabou com a seca de 910 minutos sem balançar as redes para dar a valiosa vitória ao Napoli, aos 20 minutos do segundo tempo.

À espera dos outros resultados da rodada, o Napoli tem quatro pontos de vantagem sobre a Juventus (2ª), que encara na segunda-feira o Genoa (14º).

Ainda neste domingo, a Inter de Milão, terceira colocada a 12 pontos do Napoli, encara a Roma (4ª) no duelo de maior destaque da 21ª rodada.

-- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Italiano:

- Domingo:

Atalanta - Napoli 0 - 1

Bolonia - Benevento

Sampdoria - Fiorentina

Lazio - Chievo

Hellas Verona - Crotone

Sassuolo - Torino

Udinese - SPAL

(15h00) Cagliari - Milan

(17h45) Inter - Roma

- Segunda-feira:

(17h45) Juventus - Genoa

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Napoli 54 21 17 3 1 45 13 32

2. Juventus 50 20 16 2 2 49 15 34

3. Inter 42 20 12 6 2 35 15 20

4. Lazio 40 19 12 4 3 48 24 24

5. Roma 39 19 12 3 4 30 14 16

6. Sampdoria 30 19 9 3 7 36 29 7

7. Atalanta 30 21 8 6 7 31 27 4

8. Udinese 28 19 9 1 9 33 27 6

9. Fiorentina 28 20 7 7 6 29 21 8

10. Torino 28 20 6 10 4 28 27 1

11. Milan 28 20 8 4 8 25 27 -2

12. Bolonia 24 20 7 3 10 23 30 -7

13. Chievo 22 20 5 7 8 20 32 -12

14. Genoa 21 20 5 6 9 16 22 -6

15. Sassuolo 21 20 6 3 11 13 30 -17

16. Cagliari 20 20 6 2 12 18 31 -13

17. SPAL 15 20 3 6 11 21 38 -17

18. Crotone 15 20 4 3 13 13 38 -25

19. Hellas Verona 13 20 3 4 13 18 41 -23

20. Benevento 7 20 2 1 17 13 43 -30

* AFP