Nem Avaí, nem Figueirense. Terceiro na artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Henan está próximo de acertar com o Fortaleza para 2018. O jogador anotou 12 gols com a camisa alvinegra na última edição do torneio nacional e houve interesse na renovação do contrato, mas vai ter outro destino.

O atleta de 30 anos teve uma negociação arrastada com o Figueirense. Um dos pontos que travou o acordo foi o tempo de contrato. Apoiado pelo desempenho no torneio no ano passado, o jogador buscava um clube que lhe oferecesse um contrato de dois anos. O Figueirense não abriu mão de vínculo de apenas uma temporada. Com a negativa alvinegra, o Avaí chegou a procurar o atleta, até porque busca centroavante para fechar o elenco para 2018.

Porém, mais que conversas e cláusulas, o maior problema para que não esteja em algum clube de futebol neste começo de ano foi uma possível proposta do futebol do Catar. Henan estaria com acordo bem adiantado com um clube árabe. No entanto, não passou de especulação, inclusive envolvia pré-contrato sem validade. O jogador chegou a ter ofertas de clubes que disputam Série A do Campeonato Brasileiro neste 2018, entre eles a Chapecoense. A demora e sem que o negócio no exterior evoluísse também não permitiram que aceitasse estas propostas.

