Com mais um show de Neymar, o Paris Saint-Germain atropelou o Rennes por 6 a 1, neste domingo, e avançou para a segunda fase da Copa da França.

O brasileiro comandou a vitória ao lado do jovem Kylian Mbappé e de Ángel Di María, com dois gols de cada. O argentino entrou na vaga do uruguaio Edinson Cavani, que se atrasou na reapresentação após as festas de fim de ano.

A partida foi definida ainda na primeira etapa, com Mbappé abrindo o placar, aos 9, Neymar fazendo dois gols, aos 17 e 43, e Di María deixando o dele, aos 23.

Com a vantagem do 4 a 0, o PSG diminuiu o ritmo e cedeu espaços para o Rennes fazer o gol de honra em cobrança de pênalti, aos 21 da segunda etapa. Mas Di María e Mbappé ampliaram a goleada para não deixar dúvidas, aos 29 e 30 minutos, respectivamente.

Mais cedo, o Bordeaux protagonizou a maior surpresa da Copa da França ao ser eliminado pelo modesto Granville, da quarta divisão, após derrota por 2 a 1 na prorrogação.

O time dirigido por Jocelyn Gourvennec, que não vence desde o dia 28 de novembro, saiu na frente com Younousse Sankharé, aos 37 minutos do primeiro tempo. Mas os anfitriões conseguiram empatar cobrando pênalti, aos 49 minutos da segunda etapa, e aproveitaram a prorrogação e as três expulsões do time da Ligue 1 para vencer.

O Angers, que também disputa a primeira divisão, caiu para o Lorient, que joga na segunda categoria (2-0).

O Olympique de Marselha também precisou da prorrogação contra o Valenciennes, da Ligue 2, mas o histórico time francês passou de fase com gol de Jordan Amavi.

O Saint-Etienne não sofreu para superar o Nimes (2ª) por 2 a 0. Também se classificaram nantes e Metz.

- Resultados da primeira fase de Copa da França:

- Sábado

Le Mans (D4) - Lille (D1) 2-4

CA Pontarlier (ama.) - Montpellier (D1) 1-1 a.p.

Montpellier qualifié aux tirs au but (4-2)

Hazebrouck (ama.) - Caen (D1) 0-2

Yzeure (D4) - Monaco (D1) 2-5

Guingamp (D1) - Niort (D2) 1-0

Nancy (D2) - Lyon (D1) 2-3

- Domingo

Saint-Etienne (D1) - Nîmes (D2) 2 - 0

Granville (D4) - Bordeaux (D1) 2 - 1 a.p.

Strasbourg (D1) - Dijon (D1) 3 - 2 a.p

Marseille (D1) - Valenciennes (D2) 1 - 0 a.p.

Angers (L1) - (+) Lorient (L2) 0 - 2

Still (R3) - (+) Troyes (L1) 0 - 1

(+) Sochaux (L2) - Amiens (L1) 6 - 0

Senlis (N3) - (+) Nantes (L1) 0 -4

Dunkerque (N1) - (+) Metz (L1) 2 - 4

Rennes (D1) - Paris SG (D1) 1 - 6

- Segunda-feira

(18h00) Lens (D2) - Boulogne-sur-Mer (D3)

* AFP