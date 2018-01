O Paris Saint-Germain garantiu vaga na semifinal da Copa da Liga francesa, nesta quarta-feira, depois de vencer o Amiens por 2 a 0 com gols de Neymar e Adrien Rabiot.

Apesar da vitória, o time da capital não encheu os olhos com uma grande atuação, como em outros jogos da temporada. O time ainda contou com a expulsão do goleiro Regis Gurtner para ficar com uma a mais em campo, após falta do arqueiro em Kylian Mbappé.

Os gols só vieram na segunda etapa, com Neymar abrindo o placar cobrando pênalti, aos 10 minutos, e o volante Rabiot fechando a conta, aos 33.

O Montpellier também garantiu a vaga ao vencer o Angers por 1 a 0, graças ao gol solitário de Isaac Mbenza, aos 41 do segundo tempo.

Antes, o Rennes venceu o Toulouse por 4 a 2 para se colocar entre os quatro melhores da competição. Os anfitriões saíram na frente graças ao gol contra de Steeve Yago, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas o guineano Issiaga Sylla empatou, aos 40, antes do Rennes recuperar a vantagem com gol de Benjamin Bourigeaud, aos 42.

Na volta do intervalo, Yaya Sanogo voltou a empatar aos 18 minutos, mas o time bretão evitou a prorrogação com dois gols de Adrien Hunou, aos 41 e 47.

Na terça-feira, o Monaco se classificou ao superar o Nice por 2 a 1.

- Programação e resultados dos jogos de ida das quartas de final da Copa da Liga francesa, pelo horário de Brasília:

Terça-feira

Nica - (+) Monaco 1 - 2

Quarta-feira

(+) Rennes - Toulouse 4 - 2

Amiens - (+) Paris SG 0 - 2

Angers - (+) Montpellier 0 - 1

NOTA: os times com o sinal (+) estão classificados para as semifinais da competição

* AFP