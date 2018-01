O técnico francês Zinedine Zidane garantiu nesta quarta-feira que não teve nem terá problema com o meia colombiano James Rodríguez, emprestado pelo Real Madrid ao Bayern de Munique.

"Nunca tive um problema com ele e nunca vou ter. No final das contas, está jogando e fico feliz por ele", disse Zidane em coletiva de imprensa na véspera do jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, contra o Leganés.

"Ele tomou uma decisão, joga lá e as coisas estão indo bem. Fico feliz", acrescentou Zidane.

O treinador merengue se posicionou após ser perguntado sobre entrevista de James à televisão espanhola Mega. O colombiano afirmou ter grande admiração por Zidane, apesar de não ter tido muitos minutos em campo sob comando do francês.

James admitiu que Zidane continua sendo um ídolo para ele porque "foi um jogador top, tinha muita qualidade e eu admiro quem joga bem futebol".

Além disso, apesar de admitir que sua saída do Real Madrid foi triste, não quis se pronunciar se Zidane teria sido injusto com ele. O colombiano afirmou que "quando entrava fazia coisas boas, coisas interessantes", mas que cada treinador tem seus gostos.

James foi emprestado ao Bayern em junho de 2017, com vínculo de dois anos que pode se tornar definitivo se o clube bávaro efetivar a opção de compra.

