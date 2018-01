O Olympique de Marselha assumiu provisoriamente a segunda colocação da Ligue 1, nesta sexta-feira, depois de vencer por 2 a 0 na visita ao Caen, pela abertura da 22ª rodada.

Os gols dos visitantes saíram dos pés de Dimitri Payet, cobrando pênalti aos 10 minutos do segundo tempo, e Florian Thauvin, aos 29.

Com 47 pontos, o Olympique abriu dois pontos de vantagem para o Lyon (3º), que pode retomar a vice-liderança caso vença o difícil duelo contra o primeiro colocado Paris Saint-Germain (1º) no principal jogo do fim de semana.

O time da capital tem 11 pontos a mais que o Lyon antes do duelo. Já o Olympique se colocou a nove pontos da primeira colocação, mas se o PSG vencer a distância volta para 12 unidades.

O Olympique não perde para o Caen em jogos do Campeonato Francês há 21 anos. Nos últimos oito duelos entre as equipes, o time de Marselha venceu sete vezes e empatou apenas uma.

O Caen (10º) voltou a ser derrotado, depois de quebrar sequência de cinco jogos sem vencer com vitória sobre o Bordeaux, na terça-feira.

O time da Normandia pode deixar a primeira metade da tabela, já que Estrasburgo (12º) e Dijon (11º), que se enfrentam no sábado, têm chances de ultrapassar o time.

-- Resultados e programação da 22ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Caen - Olympique de Marselha 0 - 2

- Sábado:

(14h00) Nantes - Bordeaux

(17h00) Montpellier - Toulouse

Rennes - Angers

Estrasburgo - Dijon

Troyes - Lille

Amiens - Guingamp

- Domingo:

(12h00) Nice - Saint-Etienne

(14h00) Monaco - Metz

(18h00) Lyon - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 56 21 18 2 1 67 15 52

2. Olympique de Marselha 47 22 14 5 3 45 22 23

3. Lyon 45 21 13 6 2 49 21 28

4. Monaco 43 21 13 4 4 48 21 27

5. Nantes 34 21 10 4 7 19 20 -1

6. Nice 31 21 9 4 8 27 31 -4

7. Guingamp 29 21 8 5 8 23 26 -3

8. Montpellier 28 21 6 10 5 18 14 4

9. Rennes 28 21 8 4 9 26 30 -4

10. Caen 27 22 8 3 11 14 24 -10

11. Dijon 25 21 7 4 10 29 42 -13

12. Estrasburgo 24 21 6 6 9 24 35 -11

13. Bordeaux 23 21 6 5 10 23 31 -8

14. Saint-Etienne 23 21 6 5 10 20 36 -16

15. Angers 22 21 4 10 7 25 31 -6

16. Amiens 22 21 6 4 11 17 23 -6

17. Lille 22 21 6 4 11 19 32 -13

18. Troyes 21 21 6 3 12 21 31 -10

19. Toulouse 20 21 5 5 11 19 30 -11

20. Metz 15 21 4 3 14 17 35 -18

