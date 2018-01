O astro brasileiro Pelé foi hospitalizado por exaustão e precisou cancelar sua participação em um evento em Londres, no próximo domingo, informou nesta sexta-feira a associação de imprensa esportiva britânica que organizava o encontro.

"Nas primeiras horas de quinta-feira pela manhã, Pelé desmaiou e foi ao hospital, onde passou por uma série de exames que indicaram exaustão severa", explicou comunicado da Associação de Escritores do futebol (Football Writers' Association, FWA).

"Por sorte, nada sugere que seja algo mais grave que exaustão", destacou a organização sobre o estado de saúde do Rei do Futebol, de 77 anos.

"Compreensivelmente, sua situação médica o impede de viajar à Londres" para a homenagem que a associação iria prestar o tricampeão do Mundo com a seleção brasileira. O goleiro Gordon Banks, conhecido por uma defesa magistral em cabeçada de Pelé, participaria do evento.

A associação explicou que vai enviar um vídeo da homenagem a Pelé e que o ex-jogador está convidado para qualquer ato da FWA. "Estamos discutindo a possibilidade de que em maio ele participe do jantar do jogador do ano", premiação que destaca o melhor jogador da temporada na Premier League.

Pelé tem tido problemas de saúde nos últimos meses. Na segunda-feira, a lenda do futebol participou da cerimônia de abertura do campeonato carioca com o auxílio de um andador.

"Pela primeira vez, Deus me deu uma chuteira nova. Por que não mostrar, deixa eu mostrar", brincou Pelé sobre o novo artefato. Apesar da organização colocar uma cadeira à disposição, Pelé preferiu ficar de pé durante toda cerimônia.

