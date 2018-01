Ex-jogador do Manchester United, Phil Neville foi eleito o novo técnico da seleção feminina da Inglaterra até a Eurocopa-2021, anunciou nesta terça-feira a Federação Inglesa (FA).

Neville sucede Mark Sampsom, demitido em setembro por "comportamento inapropriado e inaceitável" quando treinava o time feminino do Bristol (2009-2013).

Aos 41 anos, Neville assume o grupo que chegou às semifinais do último Mundial-2015 e da Eurocopa-2017. A seleção inglesa ocupa a terceira posição do ranking mundial, atrás de Estados Unidos e Alemanha.

Neville já foi auxiliar no Manchester United e no Valencia, assim como na seleção sub-21 da Inglaterra. O ex-jogador nunca trabalhou com o time feminino.

* AFP