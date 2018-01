O Paris Saint-Germain, que no domingo sofreu a segunda derrota da temporada ao perder por 2 a 1 para o Lyon na Ligue 1, busca a recuperação contra o Guingamp na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa da França.

Apesar da derrota, o PSG lidera com 56 pontos, enquanto Lyon (48), Olympique de Marselha (47) e Monaco (46). O time da capital não contou com o craque Neymar, machucado na coxa, e o brasileiro Daniel Alves foi expulso.

"Nos próximos jogos vamos precisar jogar melhor, sabemos disso", admitiu o brasileiro Marquinhos, fazendo referência sobretudo aos jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

O PSG, atual tricampeão da Copa, viu o jovem Kylian Mbappé deixar o campo após ser nocauteado em choque com o goleiro Anthony Lopes.

"Não existem sinais de gravidade", disse no domingo o médico do PSG, Eric Rollad. "Não é uma lesão importante", acrescentou o técnico espanhol Unai Emery. Mbappé deixou o estádio de maca e com uma pescoceira, o que é um indício de que o retorno não deve ser na quarta-feira contra o Guingamp.

Por outro lado, Neymar deve participar da partida. O camisa 10 marcou quatro gols e deu duas assistências na vitória por 8 a 0 sobre o Dijon, na semana passada.

Além disso, o Olympique de Marselha visita o Epinal (4ª divisão), que espera o clube do sul da França em clima de festa. O técnico Rudi García confirmou que vai fazer rotações no elenco.

O principal duelo da eliminatória vai ser entre Monaco e Lyon, dois times que perseguem o líder Paris Saint-Germain na Ligue 1.

-- Programação das oitavas de final da Copa da França, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

(15h30)

Nantes - Auxerre (2ª divisão)

Granville (4ª) - Concarneau (3ª)

Bourg-en-Bresse (2ª) - Toulouse

Stade Briochin (4ª) - Lens (2ª)

Châteauroux (2ª) - Chambly (3ª)

Colomiers (4ª) - Sochaux (2ª)

Canet-en-Roussillon (5ª) - Caen

(18h00)

Epinal (4ª) - Marsella

- Quarta-feira

(15h30)

Montpellier - Lorient (2ª)

Biesheim (3ª) - Grenoble (3ª)

Troyes - Saint-Etienne

Tours (2ª) - Metz

Saint-Lô (3ª) - Les Herbiers (3ª)

Paris SG - Guingamp

(18h05)

Monaco - Lyon

- Quinta-feira

(18h00)

Estrasburgo - Lille

* AFP