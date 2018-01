Depois de desembolsar 222 milhões de euros por Neymar, o jornal El Confidencial trouxe nesta sexta-feira (05) a notícia de que Paris Saint-Germain (PSG) estaria disposto a pagar 300 milhões de euros (R$ 1,15 bilhão) para ter ninguém mais que Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, na equipe.

De acordo com a agência Lancepress, a multa de Ronaldo é especulada em 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 3,9 bilhões). Lembrando que o vínculo do português com o Real Madrid expira apenas em junho de 2021.

O PSG teria que se adequar ao Fair Play Financeiro e vender jogadores de peso para levar Cristiano Ronaldo para a França.

Em fevereiro, Cristiano Ronaldo será adversário do Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo da volta, em Paris, ocorrerá no dia 6 de março.

