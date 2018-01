O Paris Saint-Germain venceu o Nantes (5º) por 1 a 0, neste domingo, pelo fechamento da 20ª rodada da Ligue 1, e aproveitou os tropeços de Lyon e Monaco para ampliar para 11 pontos a vantagem na liderança do campeonato

O argentino Ángel Di María fez o único gol do jogo, aos 12 minutos do primeiro tempo. No final da partida, o árbitro Tony Chapron protagonizou cena curiosa com o brasileiro Diego Carlos.

O zagueiro trombou e derrubou o juiz, que reagiu dando pontapé no defensor. Ao se levantar, Chapron mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou o jogador do Nantes, aos 45 da segunda etapa.

Com dores nas costas, o brasileiro Neymar não participou da partida. Por outro lado, o espanhol Unai Emery colocou em campo o uruguaio Edinson Cavani, que chegou atrasado à reapresentação do time e foi punido.

Em outro jogo do dia, o Lyon (3º) empatou em 1 a 1 com o Angers (18º) e perdeu a oportunidade de roubar a segunda colocação do Monaco. Toko Ekambi abriu o placar cobrando pênalti para os visitantes, aos 14 minutos do primeiro tempo, mas Nabil Fekir garantiu a igualdade aos dois minutos do segundo tempo.

Mais cedo, o Saint-Etienne (14º) venceu o Toulouse (18º) por 2 a 0 e encerrou sequência sem vitórias que durava desde o dia 14 de outubro.

O resultado permite o maior campeão francês abrir quatro pontos de vantagem para o adversário, que ocupa a posição de disputa dos play-offs contra o rebaixamento.

Robert Beric, de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo, e o senegalês Assane Diousse, aos 41 da segunda etapa, fizeram os gols do time da casa.

-- Resultados da 20ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Estrasburgo - Guingamp 0 - 2

- Sábado:

Rennes - Olympique de Marselha 0 - 3

Dijon - Metz 1 - 1

Montpellier - Monaco 0 - 0

Nice - Amiens 1 - 0

Troyes - Bordeaux 0 - 1

Caen - Lille 0 - 1

- Domingo:

Saint-Etienne - Toulouse 2 - 0

Lyon - Angers 1 - 1

Nantes - Paris SG 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 50 19 16 2 1 58 15 43

2. Monaco 42 20 13 3 4 46 19 27

3. Lyon 42 20 12 6 2 47 21 26

4. Olympique de Marselha 41 20 12 5 3 41 22 19

5. Nantes 33 19 10 3 6 18 18 0

6. Nice 30 20 9 3 8 25 29 -4

7. Guingamp 29 20 8 5 7 23 24 -1

8. Montpellier 27 20 6 9 5 17 13 4

9. Dijon 25 20 7 4 9 29 34 -5

10. Rennes 25 20 7 4 9 24 29 -5

11. Estrasburgo 24 20 6 6 8 24 33 -9

12. Caen 24 20 7 3 10 12 22 -10

13. Bordeaux 23 20 6 5 9 23 29 -6

14. Saint-Etienne 23 20 6 5 9 20 33 -13

15. Lille 22 20 6 4 10 18 30 -12

16. Amiens 21 20 6 3 11 16 22 -6

17. Troyes 21 20 6 3 11 20 28 -8

18. Angers 19 20 3 10 7 22 30 -8

19. Toulouse 19 20 5 4 11 18 29 -11

20. Metz 12 20 3 3 14 14 35 -21

* AFP