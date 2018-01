O Paris Saint-Germain voltou aos treinos nesta quarta-feira, após a parada natalina, e contou com a presença do craque Neymar, mas não com o uruguaio Edinson Cavani e o argentino Javier Pastore, a quatro dias do duelo contra o Rennes pela Copa da França.

A ausência dos dois jogadores foi revelada pelo jornal Le Parisien e foi comprovada posteriormente por imagens do treino divulgadas pelo clube.

Questionado pela AFP, o PSG não quis comentar a ausência dos dois jogadores.

Os outros jogadores sul-americanos, como Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos ou Angel Di Maria, fizeram parte da atividade, realizada no CT de Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye.

A próxima partida do clube parisiense será no domingo contra o Rennes, pela Copa da França.

Em janeiro de 2015, dois jogadores sul-americanos, o argentino Ezequiel Lavezzi, hoje no futebol chinês, e o próprio Cavani não se reapresentaram a tempo e foram punidos financeira e esportivamente pelo PSG.

* AFP