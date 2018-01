Ao menos 40 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira na queda de um alambrado em um estádio de Kuwait City, ao final de uma partida da Copa do Golfo de Nações entre Omã e Emirados Árabes Unidos, anunciou uma fonte oficial.

Em comunicado publicado no Twitter na conta da Federação Kuwaitiana de Futebol, o ministro da Juventude, Khaled Al Roudhan, afirmou que "cerca de 40 pessoas" ficaram feridas e foram hospitalizadas com "lesões menores".

O ministro acrescentou que as autoridades estão investigando as causas do acidente, provavelmente provocado pela pressão no alambrado durante uma comemoração.

Um fotógrafo da AFP viu torcedores se debruçando sobre o alambrado para se aproximar dos jogadores antes de ocorrer o acidente.

Omã conquistou a Copa do Golfo na disputa de pênaltis.

* AFP