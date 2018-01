O zagueiro colombiano Yerry Mina se mostrou feliz, neste sábado, durante apresentação oficial como novo jogador do Barcelona, desejando "fazer história" com o clube catalão.

"É maravilhoso para mim. Sempre sonhei e nunca duvidei em estar aqui. Estou realizando um sonho", disse Mina ao lado do presidente Josep Maria Bartomeu.

"Agora quero acrescentar um grãozinho de areia, quero aprender com meus companheiros", acrescentou o zagueiro colombiano após assinar contrato até 2023.

Após as primeiras palavras, o ex-jogador do Palmeiras vestiu a camisa e foi ao gramado do Camp Nou para se apresentar à torcida.

Mina entrou no gramado com os pés descalços, antes de colocar as chuteiras para fazer as tradicionais embaixadinhas.

"Não pensei duas vezes. Estou aqui com os melhores do mundo e vou trabalhar para acrescentar e aprender algo com eles", garantiu o jogador colombiano.

O zagueiro é o primeiro de seu país a vestir a camisa do time principal do Barcelona. Mina garantiu que encontrar Lionel Messi foi um momento especial: "fiquei arrepiado quando ele se aproximou", indicou.

Mina foi contratado por aproximadamente 11,8 milhões de euros, com cláusula de rescisão de 100 mi. O zagueiro vem reforçar a equipe, especialmente por conta da possível saída do argentino Javier Mascherano.

