O Real Madrid goleou impiedosamente por 7 a 1 o La Coruña e recuperou a 4ª colocação do Campeonato Espanhol, que vale uma vaga na próxima Liga dos Campeões, neste domingo pela 22ª rodada da competição.

O clube merengue, que não vencia no Campeonato Espanhol desde 9 de dezembro, conseguiu calibrar a pontaria, o que vinha sendo um grande problema nos últimos jogos, e afastou as nuvens de crise que conturbavam o ambiente no Santiago Bernabéu.

Apesar da goleada, o Real voltou a apresentar problemas defensivos e viu o La Coruña abrir o placar com Adrián López, mas Nacho Fernández e Gareth Bale viraram partida ainda no primeiro tempo.

O galês se mostrou recuperado dos problemas físicos que o perseguiram nos últimos meses e marcou seu segundo gol no jogo no início do segundo tempo, antes de Luka Modric marcar o quarto gol do Real em chute de fora da área.

Uma goleada do Real sempre precisa ter a participação de Cristiano Ronaldo e o português deixou sua marca, anotando duas vezes nos minutos finais. No segundo gol, de cabeça, o melhor do mundo recebeu um chute no rosto na hora da finalização e precisou de atendimento médico para estancar o sangramento.

Sem Cristiano em campo, Nacho fez o sétimo gol do Real, seu segundo no jogo.

Com a vitória, o Real Madrid supera na tabela o Villerreal, que havia assumido o 4º lugar provisoriamente ao vencer no sábado por 2 a 1 o Levante. A distância do atual campeão espanhol para o Valencia, 3º, é de cinco pontos, enquanto o Atlético, vice-líder está a oito.

Em relação ao líder Barcelona, a diferença é de 16 pontos e a equipe catalã terá a oportunidade de aumentar a vantagem ainda neste domingo contra o Betis (9º).

Na outra partida deste domingo já terminada, o Alavés (16º) empatou a primeira partida nesta temporada (2-2) com o Leganés (13º).

Resultados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Getafe - Athletic Bilbao 2 - 2

- Sábado:

Espanyol - Sevilla 0 - 3

Atlético de Madrid - Girona 1 - 1

Villarreal - Levante 2 - 1

Las Palmas - Valencia 2 - 1

- Domingo:

Alavés - Leganés 2 - 2

Real Madrid - Deportivo La Coruña 7 - 1

Real Sociedad - Celta Vigo

(17h45) Betis - Barcelona

- Segunda-feira:

(18h00) Eibar - Málaga

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 51 19 16 3 0 52 9 43

2. Atlético de Madrid 43 20 12 7 1 29 9 20

3. Valencia 40 20 12 4 4 41 21 20

4. Real Madrid 35 19 10 5 4 39 18 21

5. Villarreal 34 20 10 4 6 28 22 6

6. Sevilla 32 20 10 2 8 26 28 -2

7. Getafe 27 20 7 6 7 25 20 5

8. Girona 27 20 7 6 7 29 29 0

9. Betis 27 19 8 3 8 33 36 -3

10. Eibar 27 19 8 3 8 24 31 -7

11. Athletic Bilbao 26 20 6 8 6 23 22 1

12. Celta Vigo 25 19 7 4 8 33 27 6

13. Leganés 25 19 7 4 8 17 19 -2

14. Espanyol 24 20 6 6 8 16 25 -9

15. Real Sociedad 23 19 6 5 8 33 34 -1

16. Alavés 19 20 6 1 13 16 29 -13

17. Levante 18 20 3 9 8 16 28 -12

18. Deportivo La Coruña 16 20 4 4 12 22 44 -22

19. Las Palmas 14 20 4 2 14 16 47 -31

20. Málaga 11 19 3 2 14 13 33 -20

* AFP