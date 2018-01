O Real Madrid venceu o Leganés por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Rei, conquistando vitória tranquilizadora para acalmar a crise que atravessa o clube merengue.

O técnico francês Zinedine Zidane levou a campo um time recheado de reservas. O trio de ataque formado por Karim Benzema, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, a famosa "BBC", ficou de fora do confronto.

Sem os principais jogadores, o Leganés equilibrou o jogo e criou dificuldade ao time da capital. A vitória só veio no final da partida, com o jovem Marco Asensio aproveitando passe da esquerda de Theo e garantindo o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo. Os merengues jogam por um empate no jogo de volta.

Nos outros jogos das eliminatórias, o Sevilla venceu na casa do Atlético de Madri de virada (2-1), mesmo resultado da vitória do Valencia sobre o Alavés. A surpresa ficou com a derrota do Barcelona diante do clássico catalão contra o Espanyol (1-0). Lionel Messi chegou a desperdiçar cobrança de pênalti.

-- Resultado dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Rei

- Quarta-feira:

Atletico Madri - Sevilla FC 1-2

Valencia - Alavés 2-1

Espanyol - FC Barcelona 1-0

- Quinta-feira:

Leganés - Real Madrid 0-1

* AFP